Украинского футболиста едва не побили в матче чемпионата Эстонии

23 мая 2020 г. 20:02
Автор: Виталий Лабскир
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Украинский футболист эстонского клуба "Нымме Калью" (Таллин) Владислав Хомутов спровоцировал очень грубым фолом соперников из другого таллинского клуба "Легион".

"Нымме Калью" и "Легион" встречались сегодня в 3-м туре чемпионата Эстонии по футболу.

На 20-й минуте матча при счете 0:0 Хомутов прямой ногой "въехал" шипами бутсы в ногу игрока "Легиона" Стефана Чендея. За эту грубость футболисты "Легиона" набросились на Хомутова. В частности, украинца резко толкнул игрок "Легиона" Марек Сатов. В результате Хомутов получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

В итоге "Нымме Калью" потерпел поражение - 1:2.

Ниже, в видеообзоре матча, грубый фол Хомутова и "расправа" над украинским грубияном на 30-й секунде.

 

Видео: 

Premium liiga 3. voor: Nõmme Kalju FC - Tallinna JK Legion 1:2 (0:1)

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