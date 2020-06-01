Укранский футболист в "Арарате": реализовал пенальти, но не спас команду от поражения

01 июня 2020 г. 16:25
Автор: Виталий Лабскир

Украинский футболист Денис Дедечко забил "бесполезный" гол.

Дедечко играет в чемпионате Армении за ереванский "Арарат". В 19-м туре национального чемпионата "Арарат" встречался с "Алашкертом" и после первого тайме "горел" 0:2.

На 55-й минуте матча в ворота "Алашкерта" был назначен 11-метровый, да еще и удален за фол последней надежды футболист этой команды Ваагн Айрапетян.

Дедечко реализовал пенальти (этот момент ниже в видеообзоре матча на 2:50), однако "Арарат" в итоге все равно проиграл - 1:2.

Видео: 

Alashkert - Ararat 2:1 | Ալաշկերտ - Արարատ | Armenian Premier League | Day 19 | All Goals

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