Укранский футболист в "Арарате": реализовал пенальти, но не спас команду от поражения

Украинский футболист Денис Дедечко забил "бесполезный" гол.

Дедечко играет в чемпионате Армении за ереванский "Арарат". В 19-м туре национального чемпионата "Арарат" встречался с "Алашкертом" и после первого тайме "горел" 0:2.

На 55-й минуте матча в ворота "Алашкерта" был назначен 11-метровый, да еще и удален за фол последней надежды футболист этой команды Ваагн Айрапетян.

Дедечко реализовал пенальти (этот момент ниже в видеообзоре матча на 2:50), однако "Арарат" в итоге все равно проиграл - 1:2.