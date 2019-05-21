"Улетный" силовой прием

Невообразимый силовой прием. Хоккеист влетел в оградительное стекло.

В матче Мемориального кубка Канады игрок команды "Принц Альберт Райдерс" Макс Мартин встретил силовым приемом соперника из "Галифакс Мусхедс" Кейта Гетсона.

Вышло очень жестко и необычайно зрелищно. Оба хоккеиста взмыли в воздух. При этом полет Гетсона оказался не просто на борт, а в оградительное стекло над бортом.

Остается добавить, что никакого нарушения правил в этом эпизоде не было, зато количество просмотров столь экстремального силового приема перевалило уже на YouTube за 100 тысяч.