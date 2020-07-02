"Уложил" в 1-м раунде

Тучный украинский боксер-супертяж, весящий 133 кг победил нокаутом на 2-й минуте первого раунда.

В Киеве прошел вечер бокса. Его самым приметным боем стал поединок в супертяжелой весовой категории. Боксер из Кривого Рога Игорь Шевадзуцкий дрался против Игоря Пилипенко из Запорожья.

На взвешивании весы под Шевадзуцким по прозвищу "Халк" показали 133 кг. Пилипенко оказался более чем на 35 кг легче.

Шевадзуцкий довольно быстро нокаутировал соперника, одержав свою 4-ю победу в четырех поединках на профессиональном ринге. Причем это был его первый бой в Украине. До сих пор Шевадзуцкий дрался и побеждал в ЮАР и в Болгарии. При этом у него пока не было серьезных по меркам мирового профессионального бокса соперников.