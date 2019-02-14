Ультрас "Айнтрахта" на пути в Харьков устроили массовую драку в Киеве на Крещатике

14 февраля 2019 г. 9:50
Автор: Виталий Лабскир
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Футбольные ультрас немецкого "Айнтрахта" из Франкфурта" и киевского "Динамо" сошлись в массовой драке в самом центре Киева.

Фаны "Айнтрахта" направлялись через Киев в Харьков на матч своей команды с донецким "Шахтером", который состоится сегодня.

Прогулка столицей Украины вышла в буквальном смысле боевой.

По информации страницы украинских ультрас в Facebook  дрались 42 бойца от ультрас киевского "Динамо" против 70-80 соперников из Германии. Драка продолжалась 5 минут и принесла победу украинцам.

В Инетрнете появилось видео драки на Крещатике.

Видео: 

Немцы против украинцев. Побоище в центре Киева

Махач на Крещатике 13 февраля: Динамо - Франкфурт

У Києві на Хрещатику сталася масова бійка: відео

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