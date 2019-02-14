Ультрас "Айнтрахта" на пути в Харьков устроили массовую драку в Киеве на Крещатике

Футбольные ультрас немецкого "Айнтрахта" из Франкфурта" и киевского "Динамо" сошлись в массовой драке в самом центре Киева.

Фаны "Айнтрахта" направлялись через Киев в Харьков на матч своей команды с донецким "Шахтером", который состоится сегодня.

Прогулка столицей Украины вышла в буквальном смысле боевой.

По информации страницы украинских ультрас в Facebook дрались 42 бойца от ультрас киевского "Динамо" против 70-80 соперников из Германии. Драка продолжалась 5 минут и принесла победу украинцам.

В Инетрнете появилось видео драки на Крещатике.