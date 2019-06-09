Ультрас "Черноморца" попытались сорвать ответный стыковой матч с "Колосом"

09 июня 2019 г. 14:29
Автор: Виталий Лабскир
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Ответный стыковой матч плей-офф за право играть в украинской футбольной Премьер-Лиге между "Колосом" из Коваливки и одесским "Черноморцем" не обошелся без скандала.

Первый поединок в Одессе завершился вничью - 0:0. В ответном, после того, как "Колос" повел 2:0 (так матч и закончился), ультрас "Черноморца устроили беспорядки - стали кидать на поле пиротехнику и попытались прорваться в игровую зону.

Арбитр увел команды в подтрибунное помещение, но через некоторое время матч все же возобновился и был доигран.

После финального свистка фаны "Черноморца" еще и попытались побить некоторых игроков своей команды.

 

Видео: 

Ультрас "Чорноморця" важко сприйняли виліт команди з Вищої Ліги Чемпіонату України

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