 

Ультрас одесского "Черноморца" сорвали футбольный матч

06 октября 2019 г. 13:45
Автор: Виталий Лабскир
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Матч Первой лиги украинского футбола между "Балканами" из поселка Заря Одееской области и одесским "Черноморцем" не был доигран.

В середине второго тайм ультрас "Черноморца" сначала атаковали бокового судью, затем некоторые из них прорвались на поле и попытались напасть на футболистов.

Также произошли стычки одесских ультрас с полицейскими, бойцами Нацгвардии и стюардами.

Арбитр остановил игру и увел команды с поля. На момент остановки счет был ничейным - 1:1.

Ниже, в видеообзоре сорванного матча "Балканы" - "Черноморец", вышеописанные события начинаются с 7:35.

 

Видео: 

ФК «Балкани» - ФК «Чорноморець» 1:1 (5.10.2019, матч зупинений на 71-й хвилині)

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