Ультрас одесского "Черноморца" сорвали футбольный матч

Матч Первой лиги украинского футбола между "Балканами" из поселка Заря Одееской области и одесским "Черноморцем" не был доигран.

В середине второго тайм ультрас "Черноморца" сначала атаковали бокового судью, затем некоторые из них прорвались на поле и попытались напасть на футболистов.

Также произошли стычки одесских ультрас с полицейскими, бойцами Нацгвардии и стюардами.

Арбитр остановил игру и увел команды с поля. На момент остановки счет был ничейным - 1:1.

Ниже, в видеообзоре сорванного матча "Балканы" - "Черноморец", вышеописанные события начинаются с 7:35.