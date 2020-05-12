Умер 19-летний футболист

Спасти футболиста итальянской "Аталанты" из Бергамо Андреа Ринальди, прожившего всего 19 лет, не удалось.

8 мая Ринальди после резкого ухудшения здоровья был доставлен в больницу.

Как оказалось, у футболиста развилась аневризма сосудов головного мозга, и он был помещен в реанимационное отделение больницы в городе Варезе.

Четыре дня борьбы медиков за жизнь Андреа Ринальди не увенчались успехом, и футболист умер.

В этом сезоне Ринальди на правах аренды выступал за команду "Леньяно". Он сыграл за "Леньяно" до приостановки футбола из-за коронавируса 23 матча и забил один гол.