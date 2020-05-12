Умер 19-летний футболист

12 мая 2020 г. 13:41
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Спасти футболиста итальянской "Аталанты" из Бергамо Андреа Ринальди, прожившего всего 19 лет, не удалось.

8 мая Ринальди после резкого ухудшения здоровья был доставлен в больницу.

Как оказалось, у футболиста развилась аневризма сосудов головного мозга, и он был помещен в реанимационное отделение больницы в городе Варезе.

Четыре дня борьбы медиков за жизнь Андреа Ринальди не увенчались успехом, и футболист умер.

В этом сезоне Ринальди на правах аренды выступал за команду "Леньяно". Он сыграл за "Леньяно" до приостановки футбола из-за коронавируса 23 матча и забил один гол.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53