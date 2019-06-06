Умер бывший футболист харьковского "Металлиста" Борис Деркач

На 56-м году жизни не стало бывшего футболиста харьковского "Металлиста" Бориса Деркача, в биографии которого, среди прочего, был длительный тюремный срок в Венгрии и жизнь бомжа в Малайзии.

Как сообщило издание "Фокус", Деркач проживал на квартире у своих знакомых, где и скончался.

В 90-е годы прошлого века Деркач был активным участником организованной преступной группировки в Будапеште и получил длительный тюремный срок. Еще находясь под следствием, Борис совершил неудачную попытку побега из тюрьмы.

На свободу бывший футболист вышел лишь в 2005 году, вернулся в Украину, стал работать скаутом в ФК "Металлист" (Харьков), женился, стал отцом двоих детей.

Однако затем жизнь вновь пошла по нисходящей. В итоге Деркач потерял работу и семью, а несколько лет назад отправился на заработки в Камбоджу, откуда перебрался в Малайзию. Собственное 55-летие футболист встретил в январе этого года в Куала-Лумпуре в неприглядном статусе бомжа. А весной Деркач был госпитализирован в тяжелом состоянии, но малайским медикам удалось спасти ему жизнь Благодаря усилиям сотрудников посольства Украины в Малайзии, и украинского МИДа футболиста с трагической судьбой удалось вернуть на родину.

30 апреля Деркач прилетел в Украину. От помощи, которую ему предложили ФК "Металлист 1925" и Харьковская областная государственная администрация, Борис по неизвестным причинам отказался.