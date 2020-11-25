Умер Диего Марадона

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прожил 60 лет.
Сегодня Марадона перенес сердечный приступ, потерял сознание и больше так и не пришел в себя.
Диего Марадона родился 30 октября 1960 года.
Празднуя менее месяца назад свое 60-летие, он угодил в больницу с кровоизлиянием в мозг. Тогда врачи сумели, сделав операцию, сохранить жизнь выдающегося футболиста.
Сегодня Диего Марадоны не стало.
Выступая за сборную Аргентины, Марадона привел ее в 1986-м году к "золоту" на чемпионате мира, в 1990-м - к "серебру".