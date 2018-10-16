Умер легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Олег Базилевич

На 81-м году жизни скончался Олег Базилевич. Выдающийся футбольный специалист умер после продолжительной болезни.

Базилевич практически всю свою игровую карьеру провел в киевском «Динамо», играя на позиции нападающего. В чемпионате СССР в составе «бело-синих» он забил 53 мяча в 161 встрече. Заканчивал с футболом Олег Петрович в донецком «Шахтере», в котором стал автором девяти голов в 32 матчах.

После завершения карьеры игрока был приглашен в штаб Валерия Лобановского, с которым составил легендарный тренерский тандем в «Динамо». Именно Базилевич стал создателем научной лаборатории «бело-синих». Плодом ее деятельности стали победы киевлян в Кубке обладателей кубков сезона 1974/1975 и Суперкубке УЕФА того же года.

После ухода из «Динамо» Олег Петрович успел поработать во многих советских клубах. Одной из наиболее черных страниц в жизни Базилевича стала трагедия с ташкентским «Пахтакором», вся команда которого разбилась в небе над Днепродзержинском (ныне — Каменское) в 1979 году. Тогдашний тренер узбекского клуба чудом не попал на злополучный рейс.

Базилевич также являлся одним из первых тренеров в истории сборной Украины. На посту наставника «желто-синих» он провел чуть менее двух лет.