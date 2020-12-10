Умер обладатель "Золотого мяча-1982"

Знаменитый итальянский футболист Паоло Росси умер в возрасте 64 лет. Причиной смерти стал рак легких.

Звездный час Росси пришелся на чемпионат мира 1982 года. Тогда он стал чемпионом мира в составе сборной Италии и главной "звездой" той сборной. На групповой стадии России сделал хет-трик в матче со сборной Бразилии, принеся итальянцам победу 3:2, а в финале забил гол в ворота сборной ФРГ. Финальны матч завершился победой сборной Италии - 3:1.

В том же 1982 году Паоло России стал обладателем "Золотого мяча" лучшего футболиста мира.