Умер обладатель "Золотого мяча-1982"

10 декабря 2020 г. 13:21
Автор: Виталий Лабскир
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Знаменитый итальянский футболист Паоло Росси умер в возрасте 64 лет. Причиной смерти стал рак легких.

Звездный час Росси пришелся на чемпионат мира 1982 года. Тогда он стал чемпионом мира в составе сборной Италии и главной "звездой" той сборной. На групповой стадии России сделал хет-трик в матче со сборной  Бразилии, принеся итальянцам победу 3:2, а в финале забил гол в ворота сборной ФРГ. Финальны матч завершился победой сборной Италии - 3:1.

В том же 1982 году Паоло России стал обладателем "Золотого мяча" лучшего футболиста мира.

 

 

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