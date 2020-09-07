"Уничтожил" в 1-м раунде. Нокдаун и нокаут

07 сентября 2020 г. 14:06
Автор: Виталий Лабскир
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Родившийся в Узбекистане, проживающий в США и имеющий российское гражданство перспективный боксер первого полусреднего веса Батыр Ахмедов (до 63,5 кг) провел зрелищный бой в рамках боксерского вечера в Лос-Анджелесе.

Ахмедов дрался против Рея Переса из Филиппин и "срубил" филиппинца ударами в корпус.

Сначала Ахмедов отправил соперника в нокдаун, а затем - и в нокаут. Нокаут случился на последней минуте 1-го раунда.

У Батыра Ахмедова это 8-я победа в 9-ти боях на профессиональном ринге, в том числе 7-я - нокаутом.

Видео: 

Батыр Ахмедов забил Переса в первом раунде

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