Уникальная победа Федерера на Уимблдоне

Впервые в истории теннисного Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде появился 8-кратный чемпион. Стал таковым швейцарец Роджер Федерер.

Федерер в финале Уимблдона-2017 в трех сетах разгромил хорвата Марина Чилича - 6:3, 6:1, 6:4.

В свои почти 36 лет Федерер стал самым возрастным тенниситом, выигрывавшим Уимблдон во времена Открытой эры в одиночном разряде.

Всего же восемь трофеев на Уимблдоне Федерер выигрывал в следующие годы: пять титулов подряд с 2003 по 2007 годы, затем - в 2009-м, в 2012-м, и, вот, теперь, в 2017-м году.

Следует отметить, что нынешний Уимблдон Федерер прошел, не проиграв вообще ни одного сета. Подобное до сих пор удавалось лишь шведу Бьорну Боргу.

У выдающегося Федерера теперь стало 19 выигранных трофеев на турнирах Большого Шлема.