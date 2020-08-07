Уникально. Футболист выходит на поле в профессиональных командах в течение пяти десятилетий

Выдающееся достижение 53-летнего футболиста японской команды "Йокогама" Кадзуёси Миуры.

В матче 2-го тура группового раунда Кубка Японии между "Йокогамой" и "Саган Тосу" "Йокогаму" вывел на поле с капитанской повязкой Миура. Этот уникальный футболист отыграл 63 минуты, после чего был заменен. "Йокогама" в этом матче потерпела поражение - 0:1.

Кадзуёси Миура является самым возрастным в мире действующим профессиональным футболистом. Он - единственный, кто выходил на поле в профессиональных матчах в 80-х, 90-х, 2000-х, 10-х и теперь 20-х годах, то есть на протяжении пяти десятилетий. Свой первый официальный поединок на взрослом уровне Миура провел в 1986-м году за бразильский "Сантос" и, вот, до сих пор продолжает свою уникальную футбольную карьеру, в ходе которой выступл за 6 бразильских клубов, 4 японских, по одному итальянскому, хорватскому и австралийскому В начале 2020 года он продлил на год контракт с "Йокогамой".