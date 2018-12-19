Уникальное достижение. Месси получил 5-ю золотую бутсу

19 декабря 2018 г. 14:30
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Аргентинский игрок испанской "Барселоны" Лионель Месси стал первым в истории футболистом, который теперь владеет пятью наградами под названием Bota de Oro - золотыми бутсами, которые вручаются лучшему бомбардиру национальных чемпионатов по итогам сезона.

На сей раз Месси победил, забив 34 гола в 36 матчах чемпионата Испании сезона 2017/18 гг. Месси опередил египетского футболиста английского "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха. Салах провел 32 гола в 36-ти матчах английской Премьер-Лиги.

Ранее Месси побеждал в сезоне 2009/2010 гг, забив также 34 гола, в 2011/12 гг. - 50 голов, 2012/13 гг. - 46 голов, 2016/17 гг - 37 голов.

 

 

 

Видео: 

Quinta Bota de Oro de Messi

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