Уникальное достижение. Месси получил 5-ю золотую бутсу

Аргентинский игрок испанской "Барселоны" Лионель Месси стал первым в истории футболистом, который теперь владеет пятью наградами под названием Bota de Oro - золотыми бутсами, которые вручаются лучшему бомбардиру национальных чемпионатов по итогам сезона.

На сей раз Месси победил, забив 34 гола в 36 матчах чемпионата Испании сезона 2017/18 гг. Месси опередил египетского футболиста английского "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха. Салах провел 32 гола в 36-ти матчах английской Премьер-Лиги.

Ранее Месси побеждал в сезоне 2009/2010 гг, забив также 34 гола, в 2011/12 гг. - 50 голов, 2012/13 гг. - 46 голов, 2016/17 гг - 37 голов.