Уникальный случай. Команда в официальном матче провела первый и второй таймы в абсолютно разной форме

Если смотреть первый тайм этого матча по черно-белому телевизору, то вообще было бы совершенно непонятно, кто за какую команду играет.

В календарном матче российской ПФЛ между майкопской "Дружбой" и ростовским СКА футболисты "Дружбы" вышли в форме, в которой преобладал черный цвет, футболисты СКА - в синем.

В результате такой цветовой гаммы было очень сложно различить кто из какой команды.

В перервые игроки "Дружбы" переоделись в полосатые зелено-белые футболки и отыграли в них второй тайм. Тем самым, команда из Майкопа вошла в историю - ее футболисты провели по полматча в абсолютно разной форме.

Остается еще добавить, что после первого тайма "Дружба" "горела" 0:2, а в итоге проиграла - 1:3.