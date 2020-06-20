Уникальный случай: обслуживать оба полуфинала Кубка Украины доверено одному и тому же харьковскому арбитру

20 июня 2020 г. 15:51
Автор: Виталий Лабскир
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Футбольная судейская бригада во главе с харькочанкой Екатериной Монзуль претендует на уникальное достижение.

Монзуль назначена главным арбитром второго полуфинала Кубка Украины ФК "Мариуполь" - "Ворскла" (Полтава). Этот поединок состоится 24 июня.

Так получилось, что в этом году полуфиналы Кубка страны разведены на неделю, и именно Монзуль была главным арбитром и первого полуфинала "Минай" - "Динамо" (Киев), который прошел 17 июня. В том матче "Динамо" победило 2:0 и теперь ждет соперника по финалу.

Доверят ли Монзуль судить и финал, пока неизвестно.

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