Уникальный забег на чемпионате мира по легкой атлетике. Все дисквалифицированы

На зимнем чемпионате мира по легкой атлетике в английском Бирмингеме установлен своеобразный рекорд. Впервые в истории проведение мировых первенств судьи сняли с забега всех его участников.

На старте предварительного мужского забега на дистанции 400 метров первым был дисквалифицирован представитель Катара Абдалела Харун, который выиграл "бронзу" на прошлом мировом чемпионате. Он был дисквалифицирован за фальстарт.

Остальные четыре участника забега смогли добраться до финиша, однако все четверо впоследствии были дисквалифицированы. Судьи посчитали, что все они, включая одного из лучших бегунов сезона Бралона Таплина с Гренады, вышли за пределы своих дорожек.

Кроме Таплина и Харуна, после этого забега были дисквалифицированы Стивен Гэйл (Ямайка), Аустрис Карпинскис (Латвия) и Алонсо Рассел (Багамы).

Таплин в этом сезоне показал лучший результат на дистанции 400 метров. Он считался главным фаворитом первенства.

