 

Усик более, чем на 12 кг оказался легче своего соперника. Зато веселее

12 октября 2019 г. 13:41
Автор: Виталий Лабскир
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В Чикаго состоялись последние публичные мероприятия перед дебютным боем украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе.

Усик и подобранный ему в соперники лишь на этой неделе американец Чезз Уизерспун прошли церемонию взвешивания.

Вес Уизерспуна составил 109,8 кг. Усик оказался на 12,3 кг легче. Под ним весы показали 97,5 кг.

Затем, во время дуэли взглядов, Уизерспун выглядел угрюмо. Таким он оставался и в ходе позирования перед фотографами. Зато Усик одновременно с бицепсом показал прессе еще и язык.

Видео: 

I AM FEEL HEAVYWEIGHT! - OLEKSANDR USYK v CHAZZ WITHERSPOON - OFFICIAL WEIGH-IN (CHICAGO)

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