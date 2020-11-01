Усик низко оценил свои действия в бою против Чисоры

01 ноября 2020 г. 14:27
Автор: Виталий Лабскир
2 просмотра

Боксер супертяжелого веса под украинским флагом Александр Усик, выступающий в супертяжелом весе после победы над британцем Дереком Чисорой говорил на русском и английском языке об итогах боя.

Усик назвал поединок против Чисоры реальным тестом в хэвивейте. При этом Александр сказал, что Чисора будет бить еще жестче.

Свое выступление Усик оценил на 3 по 10-тибальной системе.

Также он выразил желание стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Чисору Усик победил в 12-тираундовом бою единогалснім решением судей: 117:112 и дважды по 115:113.

Видео: 

Oleksandr Usyk responds to Anthony Joshua & Tyson Fury after beating Derek Chisora

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53