Усик низко оценил свои действия в бою против Чисоры

Боксер супертяжелого веса под украинским флагом Александр Усик, выступающий в супертяжелом весе после победы над британцем Дереком Чисорой говорил на русском и английском языке об итогах боя.

Усик назвал поединок против Чисоры реальным тестом в хэвивейте. При этом Александр сказал, что Чисора будет бить еще жестче.

Свое выступление Усик оценил на 3 по 10-тибальной системе.

Также он выразил желание стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Чисору Усик победил в 12-тираундовом бою единогалснім решением судей: 117:112 и дважды по 115:113.