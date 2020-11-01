Усик одолел Чисору. Но Чисора заявил, что у Усика нет будущего в супертяжелом весе

01 ноября 2020 г. 13:18
Автор: Виталий Лабскир
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Украинский боксер Александр Усик добыл победу над британцем Дереком Чисорой.

Бой продлился все 12 раундов, отведенных регламентом, по итогам которых судьи единогласно насчитали победу Усику - 117:112 и дважды по 115:113.

Соргласно статистике, Усик выбросил 674 удара, 194 из них оказались точными.  Чисора выбросил 625 ударов, в том числе 139 точных.

При этом по силовым ударам Чисора превзршел Усика - 110 против 107-ми

Чисора после поражения заявил, что судьи были к нему не справледливы, и что у Усика нет будущего в хэвивейте, поскольку здесь надо драться, а не боксировать.

Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе.

 

Видео: 

Александр Усик - Дерек Чисора ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ В HD

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