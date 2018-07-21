Усик в Москве разгромил Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу!

Украинский боксер из Симферополя Александр Усик, живущий в Киеве, устроил в Москве фирменное избиение российскому боксеру из Владикавказа Мурату Гассиеву в мегапоединке, на кону которого стояли чемпионские пояса WBC, WBO, IBF, WBA в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Преимущество Усика вышло подавляющим. Он, фактически в каждом раунде был гораздо быстрее Гассиева, наносил множество серий ударов, которые летели в цель, в то время, как Гассиев, надеялся на свои одиночные увесистые удары.

По завершении 12-ти раундов, один из судей насчитал 120-108 в пользу Усика, то есть зафиксировал победы в каждом из 12-ти раундов. Двое других судей поставили по 119-109 в пользу Усика, отдав, таким образом, ему преимущество в 11-ти из 12-ти раундов.

После этого триумфального боя Усик, как победитель Всемирной боксерской серии (WBSS), завоевал трофей Мухаммеда Али и стал первым в истории Украины, а на сегодняшний день и единственным в мире абсолютным чемпионом мира по боксу. До Усика за всю историю профессионального бокса было лишь три абсолютных чемпиона мира - Джермейн Тэйлор, Бернард Хопкинс и Теренс Кроуфорд.

Остается еще добавить, что за победу в финале WBSS были предумотрены огромные призовые в размере 4 миллионов долларов. Проигравший получит 2 миллиона.