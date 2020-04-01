Успел до карантина. Назван лучший спортсмен Харьковской области в марте

В последние две недели марта спортивные мероприятия окутала коронавирусная пустота. До этого же времени спортивная жизнь еще теплилась, и даже управлению по делам молодежи и спорта обладминистрации нашлось из кого выбирать и выбрать лучшего спортсмена Харьковской области в марте.

Стал таковым боксер Николай Буценко.

На отборочном олимпийском турнире в Лондоне Буценко успел до того, ккак турнир был прерван завоевать олимпийскую лицензию в Токио-2020.

Правда, недавно стало известно, что Олимпиада в этом году в Токио не состоится. Она перенесена из-за коронавируса на 2021 год.