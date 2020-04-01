Успел до карантина. Назван лучший спортсмен Харьковской области в марте

01 апреля 2020 г. 12:31
Автор: Виталий Лабскир
81 просмотр

В последние две недели марта спортивные мероприятия окутала коронавирусная пустота. До этого же времени спортивная жизнь еще теплилась, и даже управлению по делам молодежи и спорта обладминистрации нашлось из кого выбирать и выбрать лучшего спортсмена Харьковской области в марте.

Стал таковым боксер Николай Буценко.

На отборочном олимпийском турнире в Лондоне Буценко успел до того, ккак турнир был прерван завоевать олимпийскую лицензию в Токио-2020.

Правда, недавно стало известно, что Олимпиада в этом году в Токио не состоится. Она перенесена из-за коронавируса на 2021 год.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.