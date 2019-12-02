Установлен новый рекорд по количеству мягких игрушек, брошенных на лед во время хоккейного матча

02 декабря 2019 г. 16:28
Автор: Виталий Лабскир
33 просмотра

У болельщиков американской хоккейной команды "Херши Беарс" есть традиция - раз в год после забитого гола кидать на лед мягкие игрушки.

В 2019 году это произошло в матче АХЛ между "Херши" и "Хартфордом Вулф Пэк".

Как только хоккеист "Херши" Кристиан Юос открыл счет, на лед полетели мягкие игрушки. Всего было брошено 45650 игрушек. Это новый мировой рекорд.

Все они булдут переданы в детские дома.

Сам же матч был продолжен после того, как удалось очистить лед. Хозяева площадки победили в овертайме - 4:3.

Видео: 

45,650 stuffed animals tossed onto ice in Hershey Bears' annual Teddy Bear Toss.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.