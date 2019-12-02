Установлен новый рекорд по количеству мягких игрушек, брошенных на лед во время хоккейного матча

У болельщиков американской хоккейной команды "Херши Беарс" есть традиция - раз в год после забитого гола кидать на лед мягкие игрушки.

В 2019 году это произошло в матче АХЛ между "Херши" и "Хартфордом Вулф Пэк".

Как только хоккеист "Херши" Кристиан Юос открыл счет, на лед полетели мягкие игрушки. Всего было брошено 45650 игрушек. Это новый мировой рекорд.

Все они булдут переданы в детские дома.

Сам же матч был продолжен после того, как удалось очистить лед. Хозяева площадки победили в овертайме - 4:3.