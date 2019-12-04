Установлен рекорд НБА по количеству точных штрафных бросков за игру одним баскетболистом

04 декабря 2019 г. 14:34
Автор: Виталий Лабскир
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24 штрафных броска - 24 попадания.

Это теперь новый рекорд НБА по количеству точных штрафных бросков за игру одним баскетболистом. Установил его Джеймс Харден из "Хьюстон Рокетс" в матче против "Сан-Антонио Сперс"

Прежний рекорд составлял 23 точных штрафных броска за игру.

Всего же в матче "Хьюстона" против "Сан-Антонио" Харден набрал 50 очков (и это после того, как в предыдущем поединке против "Атланты" он набрал 60 очков).

Сам же матч между "Хьюстоном" и "Сан-Антонио" принес победу "Сан-Антонио" во втором овертайме - 135:133.

Видео: 

Harden GOES FOR 50 With NBA Record 24 FTM!

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