Установлен рекорд НБА по количеству точных штрафных бросков за игру одним баскетболистом

24 штрафных броска - 24 попадания.

Это теперь новый рекорд НБА по количеству точных штрафных бросков за игру одним баскетболистом. Установил его Джеймс Харден из "Хьюстон Рокетс" в матче против "Сан-Антонио Сперс"

Прежний рекорд составлял 23 точных штрафных броска за игру.

Всего же в матче "Хьюстона" против "Сан-Антонио" Харден набрал 50 очков (и это после того, как в предыдущем поединке против "Атланты" он набрал 60 очков).

Сам же матч между "Хьюстоном" и "Сан-Антонио" принес победу "Сан-Антонио" во втором овертайме - 135:133.