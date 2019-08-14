Уволен. Александр Хацкевич больше не главный тренер киевского "Динамо"

Вылет киевского "Динамо" из Лиги Чемпионов прекратил тренерскую карьеру в этом клубе Александра Хацкевича и всех его помощников.

Официальный сайт "Динамо" (Киев) обнародовал информацию об увольнении Хацкевича.

"ФК «Динамо» (Киев) благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проведенную на протяжении более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности. О том, кто будет работать с командой в дальнейшем, будет сообщено позже", - говорится в заявлении "Динамо".

Накануне "Динамо" еще под руководством Хацкевича сыграло дома вничью 3:3 с бельгийским "Брюгге" в ответном матче 3-го квалификационного райнда Лиги Чемпионов, уступив при этом по сумме двух матчей 3:4.