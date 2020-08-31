Уволен по собственному желанию

31 августа 2020 г. 15:18
Автор: Виталий Лабскир
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Украинский специалист, возглавлявший лидера чемпиоанта Беларуси по футболу, подал в отставку.

Юрий Вернидуб - больше не главный тренер солигорского "Шахтера".

Согласно официальной информации, поданной "Шахтером", Вернидуб отправлен в отставку по собственному желанию из-за семейных обстоятельств.

В чемпионате Беларуси "Шахтер" (Солигорск) идет на 1-м месте. При этом команда вылетела из Лиги Европы в первом же квалификационном раунде.

Согласно информации белорусских СМИ, вместо Вернидуба солигорских "горняков" может возглавить другой украинский тренер Роман Григорчук.

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