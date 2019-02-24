Ужасающий нокаут коленом в голову. Моментальная потеря сознания

24 февраля 2019 г. 9:54
Автор: Виталий Лабскир
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Россиянин Шамиль Завуров, двоюродный брат скандального чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, брутально нокаутирован в Южной Корее.

Завуров проводил бой с французом Мансуром Барнауи в легкой весовой категории. В третьем раунде Завуров пропустил удар коленом в голову, тут же повалился без сознания и еще несколько минут не мог прийти в себя.

Нурмагомедов в этом бою выступал в качестве секунданта Завурова. Хабиб отбывает 9-месячную дисквалификацию в связи с тем, что устроил драку в зале после победы над Конором Макгрегором.

Видео: 

Шамиль Завуров vs Мансур Барнауи Финал турнира легковесов за 1 миллион долларов 3 раунд

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