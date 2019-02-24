Ужасающий нокаут коленом в голову. Моментальная потеря сознания

Россиянин Шамиль Завуров, двоюродный брат скандального чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, брутально нокаутирован в Южной Корее.

Завуров проводил бой с французом Мансуром Барнауи в легкой весовой категории. В третьем раунде Завуров пропустил удар коленом в голову, тут же повалился без сознания и еще несколько минут не мог прийти в себя.

Нурмагомедов в этом бою выступал в качестве секунданта Завурова. Хабиб отбывает 9-месячную дисквалификацию в связи с тем, что устроил драку в зале после победы над Конором Макгрегором.