В Албанию - за победой над Косово. Сборная Украины по футболу улетела из Харькова

Наступает время экзаменов для сборной Украины по футболу. Сделав дома домашнее задание, то есть потренировавшись, команда Андрея Шевченко сегодня вылетела в Албанию, где сыграет отборочный матч к чемпионату мира-2018 против сборной Косово. Любой результат кроме победы, является для украинской сборной неприемлемым с точки зрения борьбы за попадание в финальную часть мундиаля.

В течение трех дней в Харькове проходил минисбор главной футбольной команды страны. Во время этих тренировок тренер сборной Андрей Шевченко должен был определиться в каком состоянии находятся футболисты и на кого рассчитывать завтра в матче против Косово и 9-го октября в поединке с хорватами.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины по футболу:

Все хорошо прошло. Отлично. Вчера попробовали несколько вариантов нашей игры. Ребята отработали очень хорошо. Ни травм, ничего нет. Единственное - Цыганков. Но мы знали о его повреждении. Старый рубец дает о себе знать. Поэтому он улетел уже в Киев.

Полетел также из Харькова не в Тирану, а в Киев натурализованый бразилец Марлос. Ему необходимо дооформить все юридические аспекты получения украинского гражданства. Если успеет, то завтра сам прилетит в Албанию, на матч в котором украинским футболистам крайне нужна победа.

Руслан Малиновский, футболист сборной Украины:

Да, конечно, только победа нас устроит завтра. И ни на какой другой результат мы не можем рассчитывать. Только победа, и все.

Эдуард Соболь, футболист сборной Украины:

- У них игра такая более простая. Высокий нападающий. Бьют на него, цепляются. И самая опасная сторона - это стандарты у них.

- Забить надо, да, чтобы спокойнее было?

- Ну, естественно. Быстрый гол нам поможет, успокоит и придаст уверенности.

Андрей Шевченко отметил, что уже на 90 процентов определился, кто из игроков выйдет в стартовом составе в матче против косоваров.