В Беларуси избит ОМОНом и арестован один из сильнейших в стране боец ММА

Многократный чемпион мира по тайскому боксу и кик-боксингу, белорусский боец ММА, заслуженный мастер спорта Беларуси Алексей Кудин проявил свою гражданскую позицию и вышел на акцию против сфальсифицировавшего президентские выборы Александра Лукашенко.

Кудин был избит ОМОНом и задержан. Об этом сообщила его жена.

В социальных сетях появилась информация, что Кудин, сопротивляясь задержанию побил трех белорусских милиционеров. На что жена спортсмена сообщила, что Алексей "никому и ничего не сломал".