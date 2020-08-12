В Беларуси избит ОМОНом и арестован один из сильнейших в стране боец ММА

12 августа 2020 г. 17:02
Автор: Виталий Лабскир
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Многократный чемпион мира по тайскому боксу и кик-боксингу, белорусский боец ММА, заслуженный мастер спорта Беларуси Алексей Кудин проявил свою гражданскую позицию и вышел на акцию против сфальсифицировавшего президентские выборы Александра Лукашенко.

Кудин был избит ОМОНом и задержан. Об этом сообщила его жена.

В социальных сетях появилась информация, что Кудин, сопротивляясь задержанию побил трех белорусских милиционеров. На что жена спортсмена сообщила, что Алексей "никому и ничего не сломал".

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