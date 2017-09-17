В "бою года" не выявлено победителя

17 сентября 2017 г. 13:19
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В Лас-Вегасе состоялся боксерский поединок двух сильнейших средневесов современности Геннадия Головкина из Казахстана и Сауля Канело Альвареса из Мексики.

Поединок продлился все 12 раундов. При этом ни один из боксеров не был серьезно потрясен по ходу боя.

На судейских записках одна судья поставила 118-110 в пользу Альвареса. Именно поставила, поскольку это была судья-женщина - некто Аделаида Берд. Судьи же мужчины увидели результат иначе - 115:113 в пользу Головкина и ничья 114:114.

Таким образом, победитель боя не определен. Зафиксирована ничья. Чемпионские пояса остались у Головкина.

И Головкин, и Альварес согласились уже провести повторный поединок, дабы все же попытаться выявить победителя.

Видео: 

Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin (GGG) Highlights [HD]

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