В "бою года" не выявлено победителя

В Лас-Вегасе состоялся боксерский поединок двух сильнейших средневесов современности Геннадия Головкина из Казахстана и Сауля Канело Альвареса из Мексики.

Поединок продлился все 12 раундов. При этом ни один из боксеров не был серьезно потрясен по ходу боя.

На судейских записках одна судья поставила 118-110 в пользу Альвареса. Именно поставила, поскольку это была судья-женщина - некто Аделаида Берд. Судьи же мужчины увидели результат иначе - 115:113 в пользу Головкина и ничья 114:114.

Таким образом, победитель боя не определен. Зафиксирована ничья. Чемпионские пояса остались у Головкина.

И Головкин, и Альварес согласились уже провести повторный поединок, дабы все же попытаться выявить победителя.