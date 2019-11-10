В бою супертяжей Пулев "перебил" спарринг-партнера Усика

В американском городе Фресно состоялся вечер бокса, главным поединком которого был бой в супертяжелом весе между Курбатом Пулевым из Болгарии и американцем Райделлом Букером.

Бой продлился все 10 запланированных по регламенту раунда и завершился победой Пулева единогласным решением судей: 99-91 и дважды по 98-92.

Букер недавно был спарринг-партнером украинца Александра Усика, перешедшего в супертяжелую весовую категорию.

Пулев, имеющий теперь в своем послужном списке 28 побед (в том числе 14 нокаутом) при одном поражении, является официальным претендентом на бой за звание чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.