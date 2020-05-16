В чемпионате Беларуси по футболу новый лидер. Украинский вратарь парировал пенальти

Не обращая внимания на коронавирус у футболистов белорусских команд, стартовал 9-й тур чемпионата Беларуси по футболу.

В стартовом матче тура команда "Торпедо-БелАЗ" из Жодино обыграла дома "Городею" - 3:1 и, набрав 18 очков, ппо меньшей мере на один день, вышла на первое место. У бориспольского БАТЭ и у "Слуцка", которые могут опередить "Торпедо-БелАЗ" после своих матчей 9-го тура, по 16 очков.

Следует отметить что за "Торпедо-БелАЗ" свой первый матч в сезоне провел украинский вратарь Родион Сямук. Он хоть и не сумел сохранить свои ворота сухими, зато на 74-й минуте матча сумел парировать пенальти от игрока "Городеи" Лазара Саичича. Правда, Саичич тут же забил гол, добив в ворота отбитый Сямуком мяч. Ниже, в видеообзоре матча, этот момент на 5:35.

Следует также отметить, что за "Торпедо-БелАЗ" голевой дубль сделал бразилец Липе.