В чемпионате Беларуси по футболу новый лидер. Украинский вратарь парировал пенальти

16 мая 2020 г. 12:45
Автор: Виталий Лабскир
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Не обращая внимания на коронавирус у футболистов белорусских команд, стартовал 9-й тур чемпионата Беларуси по футболу.

В стартовом матче тура команда "Торпедо-БелАЗ" из Жодино обыграла дома "Городею" - 3:1 и, набрав 18 очков, ппо меньшей мере на один день, вышла на первое место. У бориспольского БАТЭ и у "Слуцка", которые могут опередить "Торпедо-БелАЗ" после своих матчей 9-го тура, по 16 очков.

Следует отметить что за "Торпедо-БелАЗ" свой первый матч в сезоне провел украинский вратарь Родион Сямук. Он хоть и не сумел сохранить свои ворота сухими, зато на 74-й минуте матча сумел парировать пенальти от игрока "Городеи" Лазара Саичича. Правда, Саичич тут же забил гол, добив в ворота отбитый Сямуком мяч. Ниже, в видеообзоре матча, этот момент на 5:35.

Следует также отметить, что за "Торпедо-БелАЗ" голевой дубль сделал бразилец Липе.

Видео: 

Видеообзор Торпедо-БелАз-Городея

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