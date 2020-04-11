В чемпионате Беларуси по футболу сменился лидер

11 апреля 2020 г. 19:32
Автор: Виталий Лабскир
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Перед 4-м туром футбольного чемпионата Беларуси оставалась единственная команда, не потерявшая ни одного очка.

В единоличных лидерах шел минский "Энергетик-БГУ". В 4-м туре он играл в гостях против "Торпедо-БелАЗ" из Жодино.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Торпедо-БелАЗа". Во втором тайме забитыми голами отметитлись Андрей Хачатурян и Габриэл Рамос. В составе команды из Жоднио вышел на замену и отыграл заключительные 30 мминут матча украинский футболист Дмитрий Юсов.

"Торпедо-БелАЗ" после этой победы, набрав 9 очков, вышел на 1-е место в чемпионате Беларуси.

Видео: 

67' Торпедо (Жодино) - Енергетик-БГУ 2:0

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