В чемпионате Бразилии по волейболу дебютировал трансгендер

23 декабря 2017 г. 17:40
Источник: "Евроспорт"
174 просмотра

33-летняя бразильская волейболист(ка) Тиффани Абреу дебютировала в женской Суперлиге чемпионата Бразилии. На протяжении большей части карьеры он(а) выступала в Европе, Южной Америке и Индонезии, но играл(а) как мужчина.

В 2012-м Абреу, будучи еще мужчиной, покинул волейбол, чтобы стать трансгендерной женщиной.

На протяжении пяти лет Тиффани принимал препараты, чтобы соответствовать требованиям для выступления среди женщин.

33-летняя Абреу планирует выступить на Олимпиаде-2020 года в Токио. В 2016 году Международный Олимпийский комитет разрешил участие в Играх спортсменам-трансгендерам.

Видео: 

Atlet Voli Transgender, Tiffany Abreu

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.