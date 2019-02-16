В чемпионском бою нокаутирован чеченский боксер с российским гражданством и украинской пропиской

16 февраля 2019 г. 12:24
Автор: Виталий Лабскир
217 просмотров

Хасан Байсангуров до боя против американца Роберта Бранта одержал 16 побед в 16-ти боях, проведенных на профессиональном ринге. При этом 13 побед были добыты в боях, проведенных в Украине.

Байсангуров имеет российское гражданство. При этом его резиденцией является Киев. На свои поединки Байсангуров выходит в боксерских шортах, на которых изображен флаг Чечни.

В Хинкли (США) Байсангуров минувшей ночью дрался за титул чемпиона мира по версии WBA в среднем весе против американца Роберта Бранта.

После 10-ти раундов чеченец с российским гражданством и украинской пропиской разгромно проигрывал по очкам.

В чемпионском же 11-м раунде Брант уронил Байсангурова. Рефери отсчитал нокдаун. Хасан поднялся и дал знать, что может продолжать бой. Поединок был возобновлен. Брант ту же бросился добивать соперника, находящегося в состоянии "грогги". Увидев, что Байсангуров уже не в состоянии защищаться, рефери остановил бой и присудил Бранту победу техническим нокаутом.

У Байсангурова это первое поражение на профессиональном ринге. Следует отметить, что для него это был первый бй за полноценный чемпионский титул и при этом первый поединок в США. До сих пор Байсангуров провел 13 боев в Украине, 2 - в России и 1 - в Азербайджане. 

Видео: 

Rob Brant Retains At Home!

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.