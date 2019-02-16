В чемпионском бою нокаутирован чеченский боксер с российским гражданством и украинской пропиской

Хасан Байсангуров до боя против американца Роберта Бранта одержал 16 побед в 16-ти боях, проведенных на профессиональном ринге. При этом 13 побед были добыты в боях, проведенных в Украине.

Байсангуров имеет российское гражданство. При этом его резиденцией является Киев. На свои поединки Байсангуров выходит в боксерских шортах, на которых изображен флаг Чечни.

В Хинкли (США) Байсангуров минувшей ночью дрался за титул чемпиона мира по версии WBA в среднем весе против американца Роберта Бранта.

После 10-ти раундов чеченец с российским гражданством и украинской пропиской разгромно проигрывал по очкам.

В чемпионском же 11-м раунде Брант уронил Байсангурова. Рефери отсчитал нокдаун. Хасан поднялся и дал знать, что может продолжать бой. Поединок был возобновлен. Брант ту же бросился добивать соперника, находящегося в состоянии "грогги". Увидев, что Байсангуров уже не в состоянии защищаться, рефери остановил бой и присудил Бранту победу техническим нокаутом.

У Байсангурова это первое поражение на профессиональном ринге. Следует отметить, что для него это был первый бй за полноценный чемпионский титул и при этом первый поединок в США. До сих пор Байсангуров провел 13 боев в Украине, 2 - в России и 1 - в Азербайджане.