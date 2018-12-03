В донецком футбольном дерби в Харькове "Шахтер", забив из вне игры, спасся от поражения от "Олимпика"

03 декабря 2018 г. 13:51
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В 17-м туре украинской футбольной Премьер-Лиги донецкий "Шахтер", принмая в Харькове донецкий "Олимпик", сумел добиться ничейного результата.

"Шахтер", занимающий 1-е место, открыл счет в первом тайме, дважды пропустил во второй половине игры от "Олимпика", занимающего 10-е место. По завршении 90 минут "Шахтер" "горел" 1:2.

На 3-й компенсированой минуте гол Жуниора Мораеса позволил "Шахтеру не проиграть. Матч завершился вничью - 2:2. При этом Мораес забил из положения вне игры, однако арбитр засчитал взятие ворот.

Главный тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук, 13 лет игравший за "Шахтер", был удален за то, что в нецензурной форме выразил свое недовольство тем, что был засчитан гол, забитый с нарушением правил.

Видео: 

Шахтер – Олимпик – 2:2. Голы и обзор матча (02.12.2018)

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