В донецком "Шахтере" появился нигерийский нападающий

02 марта 2018 г. 19:17
Источник: ФК "Шахтер"
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ФК «Шахтер» (Донецк) подписал контракт с нигерийским нападающим «Манчестер Сити» Оларенважу Кайоде. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18 и включает опцию выкупа.

Кайоде выступал за «Люцерн» (Швейцария), «Маккаби» (Нетания, Израиль), «Аустрию» (Австрия). В составе венского клуба стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии – 2016/17.

В августе 2017-го подписал четырехлетний контракт с английским «Манчестер Сити». Первую половину текущего сезона Кайоде на правах аренды провел в «Жироне» (12 матчей в Примере), не забив ни одного гола.

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