В Европе стартует первый футбольный чемпионат страны. После белорусского

08 мая 2020 г. 12:45
Автор: Виталий Лабскир
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С завтрашнего дня Беларусь перестанет быть единственной европейской страной, где проходит национальный чемпионат по футболу. 9 мая начинается национальный чемпионат в европейской стране, практически полностью победившей коронавирус.

Речь идет о Фарерских островах. Там в общей сложности было диагностировано 187 случаев коронавируса. 185 человек уже вылечились. Никто не умер. При этом на Фарерах наибольшая в мире тестируемость на коронавирус - 170 тысяч 211 тестов на миллион населения. Тест на коронавирус на Фарерских островах может сделать любой желающий.

Возвращаясь же к футболу, в высшей лиге чемпионата Фарерских островов будут выступать 10 команд. Чемпионат начнется без зрителей. Каждой команде обязаны быть предоставлены по две раздевалки, а у каждого футболиста должна быть индивидуальная бутылка с питьевой водой. Отменены рукопожатия до и после игры. Футболистов обязали не плеваться и не сморкаться на футболном поле.

Действующий чемпион страны - команда "КИ Клаксвик" с острова Борой. Эта команда стала в прошлом году чемпионом Фарер в 18-й раз, но при этом впервые за последние 20 лет. И вот как в ноябре 2019-го болельщики и футболисты "КИ Клаксвика" праздновали этот исторический успех.

Видео: 

KÍ Føroyameistarar 2019

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