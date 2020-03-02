В Харькове четвертый раз прошли соревнования по кроссфиту среди ветеранов АТО

Силу духа ветеранов АТО/ООС с инвалидностью продемонстрировали соревнования "Игры Героев-2020", которые прошли в Харькове.

"В соревнованиях по кроссфиту среди ветеранов АТО/ООС, которые утратили конечности, приняли участие 19 спортсменов из 15 разных городов Украины, и еще 4 ветерана - адаптивные спортсмены, это бывшие участники соревнований, а сейчас - судьи и ведущая мероприятия. Т.е., в соревнованиях приняло участие наибольшее количество ветеранов за всю историю "Игр Героев", которые прошли в Харькове уже в четвертый раз благодаря инициативе автора проекта, харьковчанина Александра Гончарова", - расказала Елена Рофе-Бекетова, директор благотворительной организации "БФ "Харьков с тобой" и организатор мероприятия.

По ее словам, участники соревновались в двух категориях: "Атлеты-дебютанты" и "Атлеты-профессионалы". Первое место среди дебютантов занял Геннадий Керничный из Хмельницкой области, а среди профи - винничанин Роман Кашпур, причем, протезы для обеих конечностей он получил всего 2 месяца назад.

Атлетов пришли поддержать около 500 харьковчан. Цель соревнований - привлечь внимание к реабилитационному центру "Next Step Ukraine". В ходе мероприятия в поддержку Центра собраны более 17 тыс. грн.