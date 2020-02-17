В Харькове соревновались знаменитые украинские автогонщики

В Харькове состоялась уникальная гонка украинских звезд автомобильного спорта. Между собой соревновались спортсмены, которые собирали трофеи еще во времена Советского Союза. Подобных гонок в Украине еще не было никогда.

Автомобильный клуб "Харьков" организовал и провел на трассе харьковского автодрома уникальные соревнования. За победу боролись 17 украинских гонщиков старше 60-ти лет. Их фамилии заносились в итоговые протоколы, причем на самые высшие строки, соревнований по ралли, автокроссу и шоссейно-кольцевым гонкам еще во времена Советского Союза и первых лет независимости Украины.

Алексей Беседин, президент автомобильного клуба "Харьков":

Наверное, это впервые в мире все-таки такая гонка состоялась. Но то, что впервые у нас, в наших всех областях, и в Украине - это сто процентов.

Старейшим участником "гонки звезд" стал 83-летний харьковчанин Антон Кулинич. Эксперты автоспорта утверждают, что в таком возрасте в официальных соревнованиях по автоспорту участвовал только актер Пол Ньюман в гонке "Дайтона". На харьковском автодроме Кулинич оказался далеко не среди последних.

Анатолий Кулинич, гонщик:

Нормально, нормально. Там хорошо, а здесь запутался немножко. Нормально.

Звезды украинского автоспорта стартовали на двух абсолютно одинаковых спортивных автомобилях. Трасса была сложная, ведь ледяное покрытие чередовалась с голым асфальтом, но ни один из спортсменов не допустил осечки и не сошел с трассы. Это тот случай, когда в соревнованиях были победители, но не было побежденных.

Александр Салюк, заслуженный мастер спорта:

Мероприятие называется "бомбище". Спасибо городу Харькову, спасибо Чмыху, спасибо Беседину за то, что вы сделали сегодня такой праздник для самых-самых лучших людей автомобильного спорта. Жаль все не смогли здесь быть, но, я думаю, это первая ласточка.

В итоговогом протоколе в тройке призеров "гонки звезд" оказались Леонид Протасов, Александр Медведченко и Станислав Журавлев. В этом году Журавлеву исполняется 80.