В Интернете появилось видео избиения харьковского футболиста киевского "Динамо" Артема Беседина

Футболист сборной Украины и киевского "Динамо", воспитанник харьковского футбола Артем Беседин угодил в странную компанию.

"Собутыльники избили звезду «Динамо» и сборной Украины по футболу Беседина (18+)", - видео с таким названием было выложено сегодня в YouTube.

Подпись под видео гласит: "В 2016 году талантливый нападающий «Динамо» Артем Беседин неудачно загулял на квартире у гопников. Футболист явно был в неадеквате и после словесной перепалки был отправлен в нокаут с сидячего положения".

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