В киевское "Динамо" переходит нигериец, игравший в чемпионате России

Киевское "Динамо" согласовало контракт с 21-летним полузащитником из Нигерии Олабираном Блессингом Муйивой, более известным, как Бенито. Последней командой Бенито был российский ФК "Тамбов".

Как сообщил официальный сайт "Динамо", Бенито, будет выступать за “Динамо” ближайшие 3,5 года. Соглашение будет подписано в случае успешного прохождения игроком медобследования, которое запланировано на 10 января.

Бенито имеет опыт выступлений за сборную Нигерии U23. Ранее он играл за “Саксан” (Чадыр-Лунга, Молдова), “Локомотив” (Ташкент, Узбекистан), “Луч” (Минск, Беларусь) и “Тамбов” (Россия).

Основная позиция Бенито - фланговый полузащитник/вингер. Имеет опыт игр на обоих флангах, а также на позиции центрального нападающего.

В связи с приходом в киевское "Динамо" темнокожего нигерийца, не лишним будет напомнить, что недавно ультрас "Динамо" "отличились" в Харькове на матче с донецким "Шахтером" проявлениями расизма в адрес игроков "Шахтера" Дентиньо и Тайсона.