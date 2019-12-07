В контратаке пять футболистов выбежали на пустые ворота соперника

Оригинальная развязка в футбольном матче.

В поединке 19-го тура чемпионата Румынии по футболу между командами "Университатя Крайова" и "Ботошани" футболисты "Университати Краойовы" вели в счете 2:1. При этом на 90+2 минуте в их ворота был назначен угловой удар. На розыгрыш углового в чужую штраную площадь пошли все игроки "Ботошани", в том числе вратарь Эдуард Пап.

После подачи углового футболистам "Ботошани" так и не удалось нанести удар по воротам "Университати", мяч был перехвачен, и в контротаке пять футболистов "Университати" вышли на пустые ворота "Ботошани". Естественно, эта вылазка завершилась голом. Забил его Богдан Вэтэжелу.

Так "Университатя Крайова" победила - 3:1.