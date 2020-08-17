В легкой атлетике побит мировой рекорд, державшийся 16 лет

17 августа 2020 г. 15:55
Автор: Виталий Лабскир
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Установлен первый мировой рекорд в летнем легкоатлетическом сезоне 2020 года.

В просыпающейся после коронавирусной паузы легкой атлетике состоялся первый в сезоне этап "Бриллиантовой Лиги". Он прошел в Монако.

Дистанцию 5000 метров угандиец Кипруи Чептегеи пробежал за 12 минут 35.36 секнуды. Отныне это новый мировой рекорд. Прежнее достижение принадлежало Кененису Бекеле из Эфиопии - 12 минут 37.35 секунды. Оно было установлено в 2004-м году.  

12 минут 35,36 секунды

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/other/news-4107483-ugandiec-cheptegei-pobil-mirovoj-rekord-na-distancii-5-000-m-derzhavshijsja-bolee-16-let.html?utm_source=copypaste
Видео: 

Joshua Cheptegei runs 5000m WORLD RECORD! (Monaco 2020) - Wanda Diamond League

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