В матче чемпионата Беларуси футболисты вышли в футболках с намеком

Внимание всей футбольной Европы, без иронии, сосредоточено на Беларуси - единственной стране на континенте, где продолжается национальный чемпионат.

В стартовом матче 2-го тура встречались команды "Рух" (Брест) - "Энергетик-БГУ" (Минск).

Перед началом матча футболисты обеих команд вышли в футболках с надписью "We are playing for the world" ("Мы играем за мир"). При этом буква "l" в слове playing была перечеркнута, и вместо нее написана буква "r". То есть получилось "We are praying for the world" ("Мы молимся за мир").

Сам же матч завершился победой "Энергетика-БГУ" - 1:0. Эта команда, набрав 6 очков в двух стартовых матчах, занимает 1-е место в чемпионате Беларуси.