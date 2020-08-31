В Минске силовики избили футболистов. У одного футболиста сломан позвонок и отбиты почки

В Беларуси продолжаются зверства псов режима Лукашенко. Увечья во время воскресного волеизъявления в Минске получили футболисты команды «Крумкачы».

Под раздачу ОМОНа попали игроки «Крумкачей» Сергей Козеки (на фото второй слева) и Павел Рассолько (крайний справа) .

Они возвращались с тренировки и их жестко задержали неподалеку от проспекта Независимости. Обоим инкриминируют участие в инциденте с повреждением милицейского микроавтобуса. Козеке сломали третий позвонок и отбили почки. По предварительной информации, он будет прикован к кровати около месяца.

Белорусское издание «Трибуна» разместило рассказ тренера вратарей «Крумкачей» Александра Белински, который тоже оказался среди задержанных:

Около часа дня мы вышли с тренировки. Добрались до Немиги, перекусили в «МакДональдс» и решили подняться по Городскому валу на проспект Независимости. Хотели немного пройти до станции метро «Октябрьская», посмотреть на людей и разойтись. Повернули на проспект, двинулись по противоположной его стороне, где было меньше людей, и началось: подъехали автозаки и начали всех хватать. Люди стали разбегаться, а у меня нога повреждена. На ней ортез, и бегать я не могу. В итоге остался на месте, а ребята убежали вместе со всеми в сторону ГУМа, чтобы их не забрали. Меня посадили в автозак и выпустили примерно через час. В это время, когда я был в автозаке, случай с милицейской машиной и произошел. Когда меня выпустили, то на проспекте людей уже не было вообще. Сергею и Паше, говорил, что иду домой, что спокойно прошел кордоны, и чтобы они тоже шли ко мне домой. Они развернулись и пошли по проспекту в сторону площади Независимости, чтобы свернуть на Городском валу. Один кордон они прошли, а затем на них налетели силовики, повалили на землю и начали избивать дубинками. Потом ребят запихнули в машину и увезли. До Городского вала они даже не дошли. Я позже узнал, что задерживали их люди без опознавательных знаков из того самого бусика, на который якобы напали. Мы все это время были на связи – они рассказывали, где идут и как проходят заграждения. А тут звоню – мужик какой-то отвечает: «Их нет». И кладет трубку. Потом начал скидывать, а потом телефон вообще отключился. Понял, что ребят задержали. А потом мне Рассолько позвонил… Ему дали возможность сделать один звонок, и он мне набрал. Вкратце рассказал, как их задерживали и били. Сильно били. Сергей позвонил жене и попросил вызвать скорую, так как плохо себя чувствовал. У него, как выяснилось потом, перелом третьего позвонка. Позже он отказывался от госпитализации. Думал, что отпустят и сам сходит к врачам. В итоге его в наручниках ночью увозили в больницу. А после привезли опять в РУВД, где он всю ночь провел на бетонном полу. К РУВД приехало много неравнодушных футболистов. И не только из «Крумкачей». В РУВД сперва нам сказали, что Сергея и Пашу планировали перевести на Окретстина, но процесс затянулся и их оставили в отделении. Мы привезли им теплые вещи, передали с едой ребятам через следователя. А потом ждали во дворе вестей от адвоката. Ее поначалу пускать не хотели, но она смогла добиться с ними встречи. Сперва долго разговаривала с Сергеем. Вышла и говорит: «Разговариваю с ним, а он еле ходит. Все болит. Настояла на том, чтобы приехала скорая». В итоге жена поехала с ним в больницу. Потом адвокат пошла к Паше. Вышла: «Рассолько бодрячком. У него пара синяков, синие ноги, но более-менее». Также она сказала, что все очевидно – парни не виноваты. И вообще ни при чем. Ребят избили. Избили сильно и ни за что.