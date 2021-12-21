В Москве избили российского олимпийского чемпиона по фигурному катанию

Олимпийский чемпион Сочи-2014 и серебряный призёр Пхёнхчана-2018 Дмитрий Соловьёв из России госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Как сообщил Матч ТВ, фигурист Соловьев был избит ночью в центре Москвы, когда заступился за двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову.

Инцидент произошел на улице — олимпийский чемпион вступился за Сидорову, когда на нее попытались напасть трое неизвестных. Анна вызвала полицию, нападавшие избивали Дмитрия ногами.

Фигурист угодил больницу, в нейрохирургическое отделение.