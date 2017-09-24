В Москве убит бывший вратарь сборной СССР по хоккею

Бывший вратарь сборной СССР по хоккею Виктор Толмачев найден убитым в своей московской квартире.

Причиной смерти послужили два ножевых ранения в область грудной клетки. Бывший спортсмен скончался на месте в возрасте 78 лет.

По подозрению в убийстве задержана женщина 1962 года рождения - дочь Толмачева.

Она призналась в содеянном и была заключена под стражу.

Виктор Толмачев родился 24 августа 1939 года. В 1960-х выступал за ЦСКА и сборную СССР, в 1963-1966 годах становился чемпионом страны в составе ЦСКА. После его ухода из армейского клуба основным вратарем ЦСКА стал Владислав Третьяк.