В Москве убит бывший вратарь сборной СССР по хоккею

24 сентября 2017 г. 19:18
Источник: Lenta.ru
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Бывший вратарь сборной СССР по хоккею Виктор Толмачев найден убитым в своей московской квартире.

Причиной смерти послужили два ножевых ранения в область грудной клетки. Бывший спортсмен скончался на месте в возрасте 78 лет.

По подозрению в убийстве задержана женщина 1962 года рождения - дочь Толмачева.

Она призналась в содеянном и была заключена под стражу.

Виктор Толмачев родился 24 августа 1939 года. В 1960-х выступал за ЦСКА и сборную СССР, в 1963-1966 годах становился чемпионом страны в составе ЦСКА. После его ухода из армейского клуба основным вратарем ЦСКА стал Владислав Третьяк.

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